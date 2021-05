“Tata Matilda e il grande botto” | cinque lezioni fondamentali per vivere in armonia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 9 maggio 2021) “Quando avrete bisogno di me ma non mi vorrete, io resterò. Quando mi vorrete ma non avrete più bisogno di me, dovrò andare via”. Lo ripete spesso ai bambini, che questa sera ritorna in tv (su Italia 1) per ricordarci leperincon gli altri.ritorna durante la seconda Guerra Mondiale Il secondo capitolo dedicato allamagica è ambientato nelle campagne inglesi, negli anni della seconda Guerra Mondiale. Ad avere bisogno di lei, anche se ancora non lo sanno, sono i tre figli di Isabel Green. La signora Green è una delle tante mamme rimaste da sole a gestire la casa mentre il marito è partito per la guerra. Oltre ai figli, Isabel si occupa di mandare avanti la fattoria e ...