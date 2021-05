Paolo Rossi, reso noto il testamento: 'Rose rosse per il compleanno delle mie figlie' (Di domenica 9 maggio 2021) commenta 'Auguri mia Principessa. Con tutto l'amore di sempre. Papà'. Queste parole hanno accompagnato le nove rosse indirizzate alla figlia di Paolo Rossi , che ha compiuto nove anni. Il campione di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 9 maggio 2021) commenta 'Auguri mia Principessa. Con tutto l'amore di sempre. Papà'. Queste parole hanno accompagnato le noveindirizzate alla figlia di, che ha compiuto nove anni. Il campione di ...

