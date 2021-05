Napoli, Osimhen l'uomo in più nella rincorsa Champions (Di domenica 9 maggio 2021) Anche quello che apparentemente era l'ultimo grosso ostacolo sul proprio cammino il Napoli l'ha superato e l'ha fatto nel segno di Victor Osimhen , grande protagonista del poker rifilato allo Spezia . ... Leggi su quotidiano (Di domenica 9 maggio 2021) Anche quello che apparentemente era l'ultimo grosso ostacolo sul proprio cammino ill'ha superato e l'ha fatto nel segno di Victor, grande protagonista del poker rifilato allo Spezia . ...

Advertising

sscnapoli : Con Osimhen (10) e @HirvingLozano70 (10) salgono a tre i giocatori del Napoli in doppia cifra in questo campionato,… - SkySport : Napoli, show di Osimhen con lo Spezia: 9 statistiche che dimostrano la sua importanza - CorSport : ?? ???? #Osimhen, parla l'agente: 'E' una macchina da gol. A #Napoli sta bene' - Toledo1926 : Tanto andranno entrambe in Champions e faranno fuori il Napoli. Si è già visto contro il Cagliari col gol annullato ad Osimhen. #JuveMilan - ambrosino490 : RT @tuttonapoli: Furia Vigorito a Sky: “Mazzoleni ammazza noi ed il Napoli! Sull’intensità il VAR non interviene, come Osimhen!” https://t.… -