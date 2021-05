Masters 1000 Madrid 2021: Berrettini cade in finale, Zverev trionfa in tre set (Di domenica 9 maggio 2021) Alexander Zverev ha superato Matteo Berrettini per 6-7(8), 6-4, 6-3 e conquistato il Masters 1000 di Madrid 2021. L’azzurro ha messo in pratica una prestazione tatticamente superlativa, coronata da attenzione e determinazione, sebbene non sia riuscito a entrare nella storia del movimento tennistico italiano; l’azzurro ha sfiorato il record detenuto da Fabio Fognini, unico talento nostrano a conquistare un torneo di livello Masters 1000 dal 1990. Prestazione positiva e diligente di Zverev, così come il percorso madrileno in generale, seppur alcune leggerezze al servizio ne avessero inizialmente pregiudicato il rendimento complessivamente inteso. Berrettini è riuscito a pungere con la prima in campo, ma anche in ... Leggi su sportface (Di domenica 9 maggio 2021) Alexanderha superato Matteoper 6-7(8), 6-4, 6-3 e conquistato ildi. L’azzurro ha messo in pratica una prestazione tatticamente superlativa, coronata da attenzione e determinazione, sebbene non sia riuscito a entrare nella storia del movimento tennistico italiano; l’azzurro ha sfiorato il record detenuto da Fabio Fognini, unico talento nostrano a conquistare un torneo di livellodal 1990. Prestazione positiva e diligente di, così come il percorso madrileno in generale, seppur alcune leggerezze al servizio ne avessero inizialmente pregiudicato il rendimento complessivamente inteso.è riuscito a pungere con la prima in campo, ma anche in ...

