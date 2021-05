M5s | Conte lancia le “5 stelle europee”per il futuro dell’Ue | dalla Salute alla democrazia partecipativa e il salario minimo comunitario

(Di domenica 9 maggio 2021), lavoro, economia, multilateralismo,. In occasione della Conferenza suldell’Europa – e “a distanza di quasi 14 annifirma del Trattato di Lisbona” – l’ex premier Giuseppescrive al Corriere della Sera euna proposta articolata in cinque punti. Il capo politico in pectore del M5s li ha ribattezzati “cinqueeuropee” per un nuovo “Umanesimo europeo“, che “abbia al centro la dignità della persona, e ci restituisca il senso di un progetto comune, che non sia solo uno spazio economico condiviso, ma una ricca e articolata comunità di valori, con chiari e ambiziosi obiettivi comuni”. Un intervento che sembra somigliare a una sorta di programma in ambito ...

Il capo politico in pectore del M5s li ha ribattezzati "cinque stelle europee" per ... a una sorta di programma in ambito comunitario del nuovo Movimento guidato da Conte. La Sanità – "Dobbiamo ...