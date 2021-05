LIVE – Berrettini-Zverev 7-68 | 4-6 | 3-4 finale Masters 1000 Madrid 2021 | RISULTATO in DIRETTA

(Di domenica 9 maggio 2021) Ile latestuale del confronto tra Matteoe Alexander, valevole per ladeldi. L’azzurro ha battuto anche il temibile norvegese Casper Ruud, garantendosi l’accesso al primo atto conclusivo in carriera in un ‘Mille’. A dividerlo dal titolo c’è il giocatore tedesco. Sportface.it offrirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, dalle ore 18:30 di domenica 9 maggio. ORARI E TV Segui ilsu Sportface.it IL TABELLONE IL MONTEPREMI AGGIORNA LA7-6(8), 4-6, 3-4 TERZO SET – Prima in campo e smash vincente di. 4-3. TERZO SET – Settimo ace per ...

Advertising

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #AtpMadrid #Berrettini si porta sul 4-3 e si gioca il tutto per tutto sul servizio di… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #AtpMadrid #terzoset Allungo di #Zverev, che si porta sul 4-2 su #Berrettini! #live - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #AtpMadrid #terzoset Arriva il #break pesantissimo di #Zverev, che ora si presenta al servi… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #AtpMadrid #terzoset Tiene il servizio #Berrettini, che va al cambio di campo avanti 2-1 su… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #AtpMadrid Il #secondoset è di #Zverev, che si impone 6-4 su #Berrettini! #live -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Berrettini

Matteosfida Alexander Zverev nella finale del Madrid Open . L'italiano potrebbe vincere stasera il suo primo Masters 1000 in carriera.si aggiudica al tie break il primo set contro Zverev, numero 6 del mondo, capace di eliminare ai quarti Nadal in due set.Sul 30 - 30 è decisiva la prima che lo riporta in vantaggio 1 - 1 Zverev subito aggressivo, superandoper 30 - 0 nel giro di pochi minuti. Poi commette un errore sul lungolinea:...Madrid: Berrettini sfida Zverev per il primo 1000 in carrieraMatteo alla prima finale di 1000 in carriera vince il primo set al tie break contro il tedesco che si riporta in pari vincendo 6-4 il secon ...Matteo Berrettini sfida Alexander Zverev nella finale del Madrid Open. L'italiano potrebbe vincere stasera il suo primo Masters 1000 in carriera. Berrettini si aggiudica al tie break ...