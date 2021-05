Lewis Hamilton vince un avvincente GP di Spagna, avanti a Verstappen. Bottas terzo e Leclerc quarto (Di domenica 9 maggio 2021) Il Gran Premio di Spagna di oggi ha tenuto incollato sugli schermi gli appassionati, almeno fino al sorpasso di Lewis Hamilton su Max Verstappen negli ultimissimi giri di gara. È stata una gara giocata principalmente sulla strategia, in quanto, a parità di condizioni gomme, il tracciato di Barcellona non favorisce i sorpassi. Al terzo posto L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gp 70° anniversario F1 Silverstone, vince Verstappen Lewis Hamilton vince il GP Eifel ed eguaglia Schumacher. Ricciardo a podio Hamilton e il casco di Michael Schumacher: ne aveva già uno GP Emilia Romagna: vince ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 9 maggio 2021) Il Gran Premio didi oggi ha tenuto incollato sugli schermi gli appassionati, almeno fino al sorpasso disu Maxnegli ultimissimi giri di gara. È stata una gara giocata principalmente sulla strategia, in quanto, a parità di condizioni gomme, il tracciato di Barcellona non favorisce i sorpassi. Alposto L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gp 70° anniversario F1 Silverstone,il GP Eifel ed eguaglia Schumacher. Ricciardo a podioe il casco di Michael Schumacher: ne aveva già uno GP Emilia Romagna:...

