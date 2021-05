ItsArt, la nuova piattaforma della cultura che prenderà il via a fine maggio (Di domenica 9 maggio 2021) Un anno fa il ministro Dario Franceschini aveva annunciato l’intenzione di creare un vero e proprio “Netflix della cultura”. Oggi questo progetto si è tramutato in realtà, grazie ad un accordo tra la Cassa Depositi e Chili, un’azienda milanese che opera nella distribuzione via internet di film e serie tv. Il debutto di ItsArt è previsto il 31 maggio. Si tratta di una piattaforma digitale che consentirà di vedere concerti, balletti, mostre, documentari e film, sia live, sia on-demand. L’idea è nata come conseguenza della pandemia, ossia per sostituire gli spettacoli dal vivo e per ampliare il bacino di utenti. In questo modo, infatti, si potrà raggiungere anche il pubblico internazionale. E ovviamente ItsArt sarà uno strumento assai utile anche post emergenza ... Leggi su velvetmag (Di domenica 9 maggio 2021) Un anno fa il ministro Dario Franceschini aveva annunciato l’intenzione di creare un vero e proprio “Netflix”. Oggi questo progetto si è tramutato in realtà, grazie ad un accordo tra la Cassa Depositi e Chili, un’azienda milanese che opera nella distribuzione via internet di film e serie tv. Il debutto diè previsto il 31. Si tratta di unadigitale che consentirà di vedere concerti, balletti, mostre, documentari e film, sia live, sia on-demand. L’idea è nata come conseguenzapandemia, ossia per sostituire gli spettacoli dal vivo e per ampliare il bacino di utenti. In questo modo, infatti, si potrà raggiungere anche il pubblico internazionale. E ovviamentesarà uno strumento assai utile anche post emergenza ...

Advertising

itsart_it : A 250 anni dalla nascita, la Nuova Orchestra Scarlatti esegue un omaggio a #Beethoven in questo meraviglioso concer… - ilgiornaledgt : ITsART, la nuova piattaforma digitale per teatro, musica, cinema e danza live e on-demand - MaurizioMurgia : Nasce una nuova piattaforma dedicata all'arte o alla musica. Un'idea nata per consentire ai tanti artisti ormai 'f… - evyna : ITsART la nuova piattaforma digitale & Claudio Baglioni -