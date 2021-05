Incidente in moto | si schiantano contro un suv | muoiono padre e figlia

(Di domenica 9 maggio 2021) L'uomo alla guida della macchina non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto e così i due sono stati sbalzati a diversi metri di ...

Ultime Notizie dalla rete : Incidente moto

Un gravesi è verificato nella mattinata di oggi (9 maggio) a Beinette: sulla SP 42 verso Margarita, unaè finita fuori strada. Nell'impatto è purtroppo deceduto il centauro, nonostante l'...... è morto sul colpo e la ragazza, coetanea, che viaggiava con lui sullaè ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena, in prognosi riservata. È il bilancio di un...Il ritratto della donna che ha perso la vita in un incidente in località Pietroconti, a Pontedera. Da poco aveva preso la moto nuova ...Tragico incidente a Cancello Scalo, frazione del comune di San Felice a Cancello (Ce), dove un motociclista di 43 anni si è andato a schiantare contro un’auto, ed è morto poco dopo per le ferite ripor ...