In strada dopo il coprifuoco, lancio di bottiglie contro la polizia a Milano (Di domenica 9 maggio 2021) Agenti in azione dopo il coprifuoco, lancio di bottiglie contro la polizia a Milano. A Roma chiuse le zone della movida. Tensione a Milano, dove la polizia è intervenuta in diverse zone della città per disperdere i ribelli del coprifuoco, ossia le persone che hanno deciso di rimanere in strada anche dopo le 22.00: alcuni dei presenti hanno reagito con un lancio di bottiglie. La situazione si è risolta in pochi minuti e fortunatamente senza conseguenze.

