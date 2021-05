Il dolore della Salerno sportiva e non solo, addio all’ex portiere e commentatore Fulvio De Maio (Di domenica 9 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Ha perso la sua partita più importante Fulvietto De Maio, 69enne ex portiere della Salernitana ed oggi noto commentatore sportivo presso l’emittente televisiva Lira Tv con collaborazioni in varie testate giornalistiche. Era ricoverato presso l’azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona per un brutto male. Toccante messaggio del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. “La morte di Fulvio De Maio addolora profondamente me e l’intera città di Salerno. “Fulvietto” era innamorato di Salerno fin da giovanissimo quando ha indossato la casacca della Salernitana. Una passione che ha ispirato il suo impegno politico e la sua attività di ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 9 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Ha perso la sua partita più importante Fulvietto De, 69enne exSalernitana ed oggi notosportivo presso l’emittente televisiva Lira Tv con collaborazioni in varie testate giornalistiche. Era ricoverato presso l’azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona per un brutto male. Toccante messaggio del sindaco di, Vincenzo Napoli. “La morte diDeaddolora profondamente me e l’intera città di. “Fulvietto” era innamorato difin da giovanissimo quando ha indossato la casaccaSalernitana. Una passione che ha ispirato il suo impegno politico e la sua attività di ...

