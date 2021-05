I PIÙ VISTI DELLA SETTIMANA: SVETTA AMICI, SEGUE UN PASSO DAL CIELO, RAI3 NELLA TOP10 (Di domenica 9 maggio 2021) Bentornati a TOP10, la rubrica SETTIMANAle di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più VISTI in prima serata NELLA SETTIMANA appena trascorsa. PosizioneReteNome del programmaAscolto #1Canale5AMICI di Maria De Filippi5.675.000 #2Rai1Un PASSO dal CIELO4.860.000 #3Canale5Manchester City – PSG4.231.000 #4Rai1Il Commissario Montalbano4.172.000 #5Rai1Chiamami Ancora Amore3.878.000 #6Rai1La Compagnia del Cigno3.553.000 #7Canale5Buongiorno, Mamma!3.474.000 #8Rai1Top Dieci3.350.000 #9Canale5Avanti un Altro! Pure di Sera3.054.000 #10RAI3Report3.046.000 Leggi su bubinoblog (Di domenica 9 maggio 2021) Bentornati a, la rubricale di BubinoBlog che presenta i 10 programmi piùin prima serataappena trascorsa. PosizioneReteNome del programmaAscolto #1Canale5di Maria De Filippi5.675.000 #2Rai1Undal4.860.000 #3Canale5Manchester City – PSG4.231.000 #4Rai1Il Commissario Montalbano4.172.000 #5Rai1Chiamami Ancora Amore3.878.000 #6Rai1La Compagnia del Cigno3.553.000 #7Canale5Buongiorno, Mamma!3.474.000 #8Rai1Top Dieci3.350.000 #9Canale5Avanti un Altro! Pure di Sera3.054.000 #10Report3.046.000

