Green Pass | Chi arriva prima avrà più turisti

Advertising

chetempochefa : Domenica, nel giorno della festa dell'Europa, avremo con noi il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli (… - borghi_claudio : @LucaNotar10 @2009Lelle @4everAnnina @olindocervi Non so, secondo lei quante volte ho detto di essere contro obblig… - RobertoBurioni : E' ragionevole dare il 'green pass' a vaccinati, guariti e a chi ha fatto un tampone nelle ultime 48 ore? Ne parlo… - roxibrass : RT @domecaruso71: Speranza introduce l'obbligo del green pass per le visite agli anziani. La cottura della rana continua. Tutti i diritti c… - Mariang47614228 : RT @Larisa40765958: Sicuramente loro hanno green pass. -

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass

Si parla poi die di vacanze estive. Giovanna Botteri afferma: 'Non so quando potrò andare in vacanza, ma sicuramente vorrò farle in Italia. Abbiamo un paese meraviglioso che ha tutto: ..."Il governo si sta adoperando per favorire le semplificazioni, non vuole complicare la vita a nessuno, neanche con il- ha poi detto Gelmini - Sarà molto semplice da ottenere: vale per i ...(ANSA) - NAPOLI, 09 MAG - Il Napoli dal 15 al 25 luglio svolgerà la preparazione precampionato a Dimaro Folgarida. Per il decimo anno (record tra le squadre di Serie A italiane) il ...Il Napoli ufficializza le date del ritiro estivo: dal 15 al 25 luglio a Dimaro. Tifosi ok col Green Pass: "SSC Napoli è lieta di annunciare che dal 15 ...