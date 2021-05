F1, Wolff: “Secondo stop coraggioso, Mercedes e Red Bull vicine” (Di domenica 9 maggio 2021) “Oggi eravamo la macchina più veloce, ma con una sola sosta avremmo perso. Il Secondo stop è stato coraggioso“. Così Toto Wolff, team principal Mercedes, analizza il GP di Spagna ai microfoni di Sky Sport. Poi sul duello con Red Bull: “Non ci siamo mai sentiti superiori perché ogni squadra fa un buon lavoro e oggi vediamo che siamo dietro in qualifica mentre in gara la nostra macchina funziona bene ed è gentile sulle gomme. Mi piace essere l’inseguitore. Con Red Bull siamo molto vicini, dobbiamo sviluppare la vettura senza sbagliare; sarà una stagione molto lunga“, ha concluso Wolff. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 9 maggio 2021) “Oggi eravamo la macchina più veloce, ma con una sola sosta avremmo perso. Ilè stato“. Così Toto, team principal, analizza il GP di Spagna ai microfoni di Sky Sport. Poi sul duello con Red: “Non ci siamo mai sentiti superiori perché ogni squadra fa un buon lavoro e oggi vediamo che siamo dietro in qualifica mentre in gara la nostra macchina funziona bene ed è gentile sulle gomme. Mi piace essere l’inseguitore. Con Redsiamo molto vicini, dobbiamo sviluppare la vettura senza sbagliare; sarà una stagione molto lunga“, ha concluso. SportFace.

