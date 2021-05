F1, GP Spagna 2021. Lewis Hamilton vince il braccio di ferro con Verstappen. Ferrari solida: 4° Charles Leclerc e 7° Carlos Sainz (Di domenica 9 maggio 2021) Il Gran Premio di Spagna, atto quarto del Mondiale 2021 di Formula 1, si è risolto con la vittoria di Lewis Hamilton (Mercedes). Il britannico ha ottenuto il successo superando Max Verstappen (Red Bull) e Valtteri Bottas (Mercedes), che gli hanno fatto compagnia sul podio. La Ferrari ha archiviato una gara tutto sommato positiva per le potenzialità attuali, poiché Charles Leclerc ha chiuso 4° e Carlos Sainz, 7°. Allo spegnimento dei semafori Max Verstappen ha una progressione migliore di Lewis Hamilton e alla prima curva prende il comando davanti al britannico. Dietro di loro è bravissimo Charles Leclerc, poiché sorprende Valtteri ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021) Il Gran Premio di, atto quarto del Mondialedi Formula 1, si è risolto con la vittoria di(Mercedes). Il britannico ha ottenuto il successo superando Max(Red Bull) e Valtteri Bottas (Mercedes), che gli hanno fatto compagnia sul podio. Laha archiviato una gara tutto sommato positiva per le potenzialità attuali, poichéha chiuso 4° e, 7°. Allo spegnimento dei semafori Maxha una progressione migliore die alla prima curva prende il comando davanti al britannico. Dietro di loro è bravissimo, poiché sorprende Valtteri ...

