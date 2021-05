Empoli | Corsi | ' Dionisi? Ha qualità | è un predestinato'

(Di domenica 9 maggio 2021)- Fabrizio, presidente di unappena promosso in Serie A, è intervenuto ai microfoni di 90° minuto : " Il campionato lo ha vinto la squadra migliore, ma è stato un anno complicato ...

Corriere dello Sport.it

... da una parte la società di, dall'altra la Fiorentina. Lui, troppo piccolo per decidere; ci pensa la famiglia: mamma Laura e papà Alessandro scelgono la divisa azzurra dell'- e della ...EMPOLI - Fabrizio Corsi, presidente di un Empoli appena promosso in Serie A, è intervenuto ai microfoni di 90° minuto: "Il campionato lo ha vinto la squadra migliore, ma è stato un anno complicato e d ...