Dove è caduto il razzo cinese stanotte? Ultime news e aggiornamenti (Di domenica 9 maggio 2021) Dove è caduto il razzo cinese stanotte? Come anticipato stamattina, domenica 9 maggio 2021, fortunatamente è stato evitato l'impatto con l'Italia ma c'è curiosità di capire come siano andate le cose dopo i ripetuti allarmi lanciati nelle scorse ore. La Protezione Civile, di concerto con l'Agenzia Spaziale Italiana, ha reso noto che è "stata esclusa la caduta di detriti sul nostro territorio". Pertanto lo stato di allerta può dirsi senza dubbio rientrato. Per tutta la notte si sono susseguiti aggiornamenti. Ma tutto era iniziato lo scorso 29 aprile quando era stato lanciato in orbita il primo modulo di una stazione spaziale della Repubblica Popolare cinese. Ma il secondo stadio del lanciatore era stato lasciato in un'orbita bassa e da lì è stato previsto il suo rientro.

