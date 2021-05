Dolore cronico per 8 milioni di anziani Ignorato nel 60% dei casi

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 9 maggio 2021) Dare voce alla sofferenza è un potente antidolorifico. Trovare modi, tempi e parole per condividere ilè una vera terapia, che può ridurne la percezione: lo dimostrano gli studi discussi in ocone del congresso "e sofferenza nell'anziano", organizzato dalla Società Italiana di Gerontologia e Geriatria - gruppo di studio "La cura nella fase terminale della vita" in collaborazione con la Conferenza Episcopale Italiana, secondo cui ilè troppo spesso sottostimato e sottotrattato negli over 65, nella falsa convinzione che glilo tollerino meglio o che quasi non lo provino, soprattutto quando per colpa di patologie gravi come la demenza riuscire a trovare le parole o i gesti per esprimere la sofferenza è ancora più difficile.Stando ai dati degli esperti, otto ...