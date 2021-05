CFR Cluj-Sepsi OSK (lunedì, ore 18:00): formazioni, quote, pronostici (Di domenica 9 maggio 2021) E’ molto probabile che al Cluj serviranno tre punti per non essere sopravanzato dall’FCSB (o Steaua Bucarest) a tre giornate dalla fine. Per farlo dovrà superare una rivale in forma, che ha vinto tre delle ultime quattro partite giocate, battendo tra le altre anche Craiova (2-0 il 5 maggio) e FCSB (2-1 in trasferta il InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 9 maggio 2021) E’ molto probabile che alserviranno tre punti per non essere sopravanzato dall’FCSB (o Steaua Bucarest) a tre giornate dalla fine. Per farlo dovrà superare una rivale in forma, che ha vinto tre delle ultime quattro partite giocate, battendo tra le altre anche Craiova (2-0 il 5 maggio) e FCSB (2-1 in trasferta il InfoBetting: Scommesse Sportive e

Steaua-CFR Cluj (lunedì, ore 19:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici Infobetting Il pullman del Cluj parte senza Hoban: lui lo rincorre invano Scene al limite del surreale in Romania: il 38enne mediano è stato dimenticato dalla sua squadra. L'ha raggiunta solo dopo un passaggio in auto.

Academica Clinceni-CFR Cluj (giovedì, ore 16:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Il CFR Cluj ha conquistato negli ultimi secondi di gara contro l’FCSB il pareggio (1-1) che ha consentito ai transilvani di restare due punti avanti alla squadra di Bucarest e cinque punti sopra l’Uni ...

