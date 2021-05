Biden propone di sospendere i brevetti sui vaccini anti Covid 19 (Di domenica 9 maggio 2021) La proposta è chiara: sospendere temporaneamente i diritti sui vaccini anti Covid-19. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, ha sicuramente fatto esplodere una bomba, un fulmine a ciel sereno non è propriamente, visto che era una notizia già nell’aria. L’Amministrazione di Joe Biden ha annunciato di essere favorevole a rimuovere le protezioni dei brevetti per i vaccini Covid-19 e che ne negozierà i termini al Wto. Molti paesi, tra cui la Francia di Macron in primis, hanno accolto tale proposta con entusiasmo. Rimane contraria la Cancelliera Merkel. Le tesi contrapposte sui vaccini di Biden e BigPharma La contesa è tra proprietà intellettuale e diritto globale alla salute. Se ne sta parlando ... Leggi su cityroma (Di domenica 9 maggio 2021) La proposta è chiara:temporaneamente i diritti sui-19. Il presidente degli Stati Uniti Joe, ha sicuramente fatto esplodere una bomba, un fulmine a ciel sereno non è propriamente, visto che era una notizia già nell’aria. L’Amministrazione di Joeha annunciato di essere favorevole a rimuovere le protezioni deiper i-19 e che ne negozierà i termini al Wto. Molti paesi, tra cui la Francia di Macron in primis, hanno accolto tale proposta con entusiasmo. Rimane contraria la Cancelliera Merkel. Le tesi contrapposte suidie BigPharma La contesa è tra proprietà intellettuale e diritto globale alla salute. Se ne sta parlando ...

Advertising

RobertoBurioni : Biden propone di abolire i brevetti per aleatorie produzioni future ma allo stesso tempo vieta esportazione di vacc… - RafVitale79 : RT @RobertoBurioni: Biden propone di abolire i brevetti per aleatorie produzioni future ma allo stesso tempo vieta esportazione di vaccini… - Jerico999 : RT @RobertoBurioni: Biden propone di abolire i brevetti per aleatorie produzioni future ma allo stesso tempo vieta esportazione di vaccini… - GianmarcoVeg : RT @RobertoBurioni: Biden propone di abolire i brevetti per aleatorie produzioni future ma allo stesso tempo vieta esportazione di vaccini… - GiovanniNaldini : RT @RobertoBurioni: Biden propone di abolire i brevetti per aleatorie produzioni future ma allo stesso tempo vieta esportazione di vaccini… -