Benevento, Vigorito: ”Mazzoleni al VAR per ammazzare le squadre del Sud” (Di lunedì 10 maggio 2021) Oreste Vigorito, presidente del Benevento ha manifestato una dura presa di posizione dopo il rigore revocato dal VAR per un contatto tra Asamoah e Viola ritenuto ‘leggero’ da Doveri. Queste le sue parole riportate da Sky Sport: “I falli sono falli, basta guardare le immagini, tutta l’Italia ha visto tranne Mazzoleni al VAR, il mio non è uno sfogo ma una denuncia. Il Benevento ha le sue colpe ma non responsabilità su errori di altri” “Credo che con i mezzi che ha a disposizione, il calcio può fare a meno di discutere di massimi sistemi e fermarsi a guardare le immagini, che hanno visto in tutta Italia. Tutti tranne Mazzoleni. Non ho mai parlato di arbitri in 15 anni, ma stavolta lo faccio. Mi sono arrivati messaggi, non da Benevento, ma da Napoli e da altre parti: tutti scrivono ... Leggi su retecalcio (Di lunedì 10 maggio 2021) Oreste, presidente delha manifestato una dura presa di posizione dopo il rigore revocato dal VAR per un contatto tra Asamoah e Viola ritenuto ‘leggero’ da Doveri. Queste le sue parole riportate da Sky Sport: “I falli sono falli, basta guardare le immagini, tutta l’Italia ha visto tranneal VAR, il mio non è uno sfogo ma una denuncia. Ilha le sue colpe ma non responsabilità su errori di altri” “Credo che con i mezzi che ha a disposizione, il calcio può fare a meno di discutere di massimi sistemi e fermarsi a guardare le immagini, che hanno visto in tutta Italia. Tutti tranne. Non ho mai parlato di arbitri in 15 anni, ma stavolta lo faccio. Mi sono arrivati messaggi, non da, ma da Napoli e da altre parti: tutti scrivono ...

Advertising

DiMarzio : #BeneventoCagliari | La rabbia di #Vigorito dopo il rigore tolto col VAR - capuanogio : “Tutti sanno che #Mazzoleni è messo lì sempre per ammazzare le squadre del Sud” #Vigorito (presidente #Benevento 9 maggio 2021) - GoalItalia : Vigorito è un fiume in piena dopo #BeneventoCagliari: 'Quando si vuole uccidere una squadra del sud, mandano Mazzol… - GiovaMaffio : RT @AJG_Official: Vigorito, presidente del Benevento, commenta il rigore negato a Chiesa - Enzovit : Benevento, Vigorito: ''Mazzoleni al VAR per ammazzare le squadre del Sud' -