Benevento-Cagliari | il gol di Lapadula | retropassaggio folle di Ceppitelli | punisce il peruviano VIDEO

(Di domenica 9 maggio 2021) Gianlucasegna l’1-1 delcontro ilallo stadio Vigorito nel match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A 2020/2021. Errore incredibile diche, con unsbagliato, favorisce l’immediata ripartenza sull’asse Caprari-: l’attaccante non può che depositare il pallone in rete, ma sbaglio macroscopico della retroguardia ospite. Si accende la sfida salvezza dopo neanche venti minuti di gioco- SportFace.

Filippo Inzaghi lascerà, con molta probabilità, la panchina del Benevento. L'ufficialità arriverà al termine della stagione.
Pomeriggio domenica infuocato per la lotta salvezza con il Benevento che ospita il Cagliari in una sfida che può valere una stagione con il Torino impegnato a Verona e Parma-Atalanta ...