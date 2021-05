A fine giugno stop AstraZeneca in Europa: la Commissione non rinnova (Di domenica 9 maggio 2021) Un annuncio atteso da tempo. “Per il momento la Commissione Europea non ha rinnovato il suo contratto per i vaccini anti-Covid sviluppati da AstraZeneca oltre la scadenza dell’attuale contratto, prevista alla fine di giugno”. Lo ha annunciato il commissario al Commercio interno europeo Thierry Breton. Intanto nelle Regioni le vaccinazioni procedono con solerzia in particolare nel Lazio. “Sono esauriti gli slot disponibili per la prenotazione del vaccino Pfizer per il mese di maggio, prenotate tutte le dosi disponibili. Sono disponibili ancora per il mese di maggio 100 mila slot di prenotazione per il vaccino AstraZeneca e il monodose di Johnson e Johnson”. A comunicarlo l’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio. “Ricordiamo che tutti i vaccini sono sicuri ed efficaci” precisa il ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 9 maggio 2021) Un annuncio atteso da tempo. “Per il momento laEuropea non hato il suo contratto per i vaccini anti-Covid sviluppati daoltre la scadenza dell’attuale contratto, prevista alladi”. Lo ha annunciato il commissario al Commercio interno europeo Thierry Breton. Intanto nelle Regioni le vaccinazioni procedono con solerzia in particolare nel Lazio. “Sono esauriti gli slot disponibili per la prenotazione del vaccino Pfizer per il mese di maggio, prenotate tutte le dosi disponibili. Sono disponibili ancora per il mese di maggio 100 mila slot di prenotazione per il vaccinoe il monodose di Johnson e Johnson”. A comunicarlo l’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio. “Ricordiamo che tutti i vaccini sono sicuri ed efficaci” precisa il ...

Ultime Notizie dalla rete : fine giugno Vaccini, Breton: l'Ue non rinnova il contratto con AstraZeneca Per il momento la Commissione Europea non ha rinnovato il suo contratto per i vaccini anti - Covid sviluppati da AstraZeneca oltre la scadenza dell'attuale contratto, prevista alla fine di giugno. Lo ha detto il commissario al Commercio interno europeo Thierry Breton su France Inter. 'Non abbiamo rinnovato l'ordine dopo giugno - ha sottolineato - . Vedremo cosa succedera''

Covid, Breton: 'Digital Green per il turismo operativo entro fine giugno' 'La vaccinazione del 70% della popolazione europea e un documento che la attesti sarà dalla metà di giugno il primo strumento per far ripartire il turismo e i viaggi in Europa'. Lo ha confermato il commissario europeo per il mercato interno, Thierry Breton, parlando del 'Digital Green Certificate ...

Vaccino AstraZeneca, l'Ue non ha rinnovato il contratto: l'annuncio di Breton Ieri la Commissione ha annunciato che l'Unione Europea acquisterà fino a 1,8 miliardi di dosi in più del vaccino anti-Covid di Pfizer/BioNTech ...

