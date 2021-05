Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 8 maggio 2021)8 MAGGIOORE 8:20 – FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO AL MOMENTO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SULL’INTERO TERRITORIO STRADALE. SEGNALIAMO TUTTAVIA LEGGERI RALLENTAMENTI SULLA PRENESTINA IN PROSSIMITÀ DELLA BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA VIABILITA’, RICORDIAMO CHE SUL GRA, FINO AL 15 MAGGIO, CANTIERI ATTIVI PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI GIUNTI DI DILATAZIONE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA FLAMINIA, IN FASCIA ORARIA 06:00 – 21:00. SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE, ISTITUITI QUINDI CHIUSURA ALTERNATA DELLE CORSIE E IL LIMITE DI VELOCITÀ A 90 KM/H. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDANDO CHE È STATO RIMODULATO L’ORARIO POMERIDIANO DELLE LINEE S, POTENZIAMENTO DEL ...