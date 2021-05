Verona-Torino 9 maggio ore 15 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 8 maggio 2021) Al Bentegodi arriva una caccia di punti per la salvezza e i punti in palio hanno effettivamente valore soltanto per i granata che battendo il Parma hanno portato a tre lunghezze il vantaggio sul Benevento e devono ancora recuperare la partita con la Lazio. Ilha già affrontato in casa la settimana InfoBetting: Scommesse Sportive e