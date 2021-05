Vaccini Lazio, prenotazioni per i 54-55 anni: lista centri e dove trovare Pfizer, Astrazeneca, Moderna e J&J (Di sabato 8 maggio 2021) Astrazeneca è il vaccino che è stato appena iniettato al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. «Ho appena fatto il vaccino ? scrive su Twitter ?. Grazie a... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 8 maggio 2021)è il vaccino che è stato appena iniettato al presidente della RegioneNicola Zingaretti. «Ho appena fatto il vaccino ? scrive su Twitter ?. Grazie a...

Advertising

lamargherita03 : @nzingaretti Ecco, il Lazio è la regione italiana più virtuosa in fatto di vaccini, bravissimi. Non lasciatela in mano ai 5 Stelle!!! - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Vaccini Lazio, chi si può prenotare e dove trovare appuntamenti per Pfizer, Astrazeneca, Moderna e J&J - ilmessaggeroit : Vaccini Lazio, chi si può prenotare e dove trovare appuntamenti per Pfizer, Astrazeneca, Moderna e J&J - Il_Negro_ : @pfmajorino Da cittadino der Lazio te dico sì! Ottimo lavoro sui vaccini de #RegioneLazio (anche se l'accelerata se… - DinoParise : @InMonsterland Il lazio una delle ragioni più virtuose sulla somministrazione dei vaccini.. risultato: stessa tende… -