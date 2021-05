Torna TedexLuiss | obiettivo | rinascita e capacità di reinventarsi

(Di sabato 8 maggio 2021)ilcon un nuovo appuntamento digitale intitolato “Recharge” che vede come protagonisti nove speakers (tra i quali uno studente Luiss) in arrivo da diverse parti del mondo. Riuniti nell’Aula Magna Mario Arcelli del Campus Luiss di Viale Pola e in diretta su Cisco Webex, sabato 8 maggio alle ore 10, gli speaker daranno vita a un racconto multiplo attorno al tema dellae delladi. A più di un anno dall’inizio della pandemia “è arrivato il momento di provare a rimettere ordine nelle nostre parole e nei progetti che vogliamo realizzare. L’idea di vulnerabilità che abbiamo sperimentato deve perdere la sua carica distruttiva e trasformarsi in una occasione unica di azione per ognuno di noi” é l’esortazione al centro del brainstorming. La quarta edizione ...

