Terremoto: tre scosse sull'Etna, la più forte di magnitudo 3.1 (Di sabato 8 maggio 2021) Tre scosse di Terremoto sono stata avvertite questa sera nei paesi del versante Orientale dell’Etna, come Giarre, Sant'Alfio, Mascali e Linguaglossa. Gli eventi sono stati registrati dall’Istituto... Leggi su feedpress.me (Di sabato 8 maggio 2021) Tredisono stata avvertite questa sera nei paesi del versante Orientale dell’, come Giarre, Sant'Alfio, Mascali e Linguaglossa. Gli eventi sono stati registrati dall’Istituto...

Advertising

Lasiciliaweb : Tre scosse di terremoto sull'Etna Gli eventi sismici avvertiti nei paesi del versante orientale del vulcano: il più… - thequeen1607 : RT @leggoit: Terremoto, tre scosse sull'Etna in dieci minuti: paura in diversi comuni - leggoit : Terremoto, tre scosse sull'Etna in dieci minuti: paura in diversi comuni - HushiDani : @FrankFr68280673 @CottarelliCPI Che è il motivo per cui le casette arrivano tre anni dopo il terremoto. - olivieripennesi : RT @vaticannews_it: #6maggio Sono passati 45 anni dal #terremoto del #Friuli. Tre giorni dopo quella tragedia, Papa Paolo VI esorta a 'far… -