Super Lega, Juve, Real e Barça rispondono a Fifa e Uefa: «Discutiamo insieme. Basta con pressioni e minacce» (Di sabato 8 maggio 2021) A quasi un mese dal polverone sollevato da 12 club di calcio europei per la creazione di una nuova competizione sportiva continentale, tre delle squadre fondatrici – Real Madrid, Barcellona e Juventus – hanno diffuso un comunicato in cui spiegano di aver «ricevuto, e continuano a ricevere, inaccettabili pressioni, minacce e offese al fine di ritirare il progetto proposto e desistere dal loro diritto/dovere di fornire soluzioni all’ecosistema del calcio mediante proposte concrete e un dialogo costruttivo». I tre club, deferiti ieri agli organi disciplinari competenti dell’Uefa, parlano di una mossa intollerabile e la giustizia – aggiungono – «si è già pronunciata in favore della proposta di Super League ordinando a Fifa e Uefa di astenersi ... Leggi su open.online (Di sabato 8 maggio 2021) A quasi un mese dal polverone sollevato da 12 club di calcio europei per la creazione di una nuova competizione sportiva continentale, tre delle squadre fondatrici –Madrid, Barcellona entus – hanno diffuso un comunicato in cui spiegano di aver «ricevuto, e continuano a ricevere, inaccettabilie offese al fine di ritirare il progetto proposto e desistere dal loro diritto/dovere di fornire soluzioni all’ecosistema del calcio mediante proposte concrete e un dialogo costruttivo». I tre club, deferiti ieri agli organi disciplinari competenti dell’, parlano di una mossa intollerabile e la giustizia – aggiungono – «si è già pronunciata in favore della proposta diLeague ordinando adi astenersi ...

Advertising

franci_rossi_ : RT @rossella_des: Certo che se, dopo aver attaccato la Super Lega predicando l’inclusività del calcio, escludete le squadre di Serie C e di… - Giusepp00699032 : Sarebbe giusto..così magari fa passare la voglia di continuare a tenere in piedi questa pagliacciata inutile della… - geolele : @Daniele87888828 @juanito1897due No Daniele non è assolutamente la stessa cosa perché in serie A ci stanno 20 squad… - barlumedisperan : @mauroboselli Alla faccia della super lega - geolele : @Daniele87888828 @juanito1897due Quando parlo di questo argomento, come con te ora, mi sento più amante dello sport… -