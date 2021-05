Spezia - Napoli 0 - 0 | la diretta Fischio d' inizio al Picco

Advertising

sscnapoli : ?? | I convocati di #SpeziaNapoli ?? - sscnapoli : ?? | #SpeziaNapoli sarà diretta dall’arbitro Irrati di Pistoia. ?? - SimoneCosimi : È accettabile quello che sta accadendo a Milano, specie al #Duomo? Lo era quello che accadde a Napoli dopo la morte… - aldoolaf81 : Italiano è l’ ennesimo allenatore che “trova la scienza” solo contro di noi. Atteggiamento folle dello Spezia contr… - giovannigreco97 : RT @verok_cal: Facciamo così, se il Napoli torna da La Spezia senza i 3 punti regalo 5€ PayPal a chiunque fa RT -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Napoli

non ancora del tutto sicura della salvezza,alla ricerca di punti per entrare nelle prime quattro: sarà partita vera sabato pomeriggio al Picco. Da una parte c'è la squadra di Italiano ...0 - 2 LIVE 15' Zielinski, 22' Osimhen(4 - 3 - 3): Provedel; Vignali, Ismajli, Chabot, Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Verde, Agudelo, Gyasi. All. Italiano(4 -...Harry Kane uno di noi. Ovvero, uno che pensa al fantacalcio. E ai fantacalcisti. Bella l’intervista che ha rilasciato al programma tv inglese “The Clare Balding Show”. Gli v ...#post_contentSerie A nel weekend si torna in campo per giocare la 35ª giornata. Tutte le squadre che stanno per scendere in campo hanno qualcosa per cui lottare ...