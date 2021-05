Scorie non trattate e fatture false: 5 rinvii a giudizio (Di sabato 8 maggio 2021) di Beatrice Raspa Una posizione stralciata e mandata a Sondrio per competenza territoriale, e cinque persone rinviate a giudizio. Così si è conclusa ieri l'udienza preliminare per un presunto business ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 8 maggio 2021) di Beatrice Raspa Una posizione stralciata e mandata a Sondrio per competenza territoriale, e cinque persone rinviate a. Così si è conclusa ieri l'udienza preliminare per un presunto business ...

Ultime Notizie dalla rete : Scorie non Danni fauna selvatica, alluvioni, deposito nucleare: Cia e Confagricoltura incontrano il Prefetto ... la figura del tutor e l'organizzazione della procedura della loro selezione e autorizzazione, ma non solo fauna selvatica: anche alluvioni , la gelata dello scorso aprile, i depositi di scorie ...

Impianto di ossicombustione NEWO: il Comune di Bari ribadisce il suo No Anche con riguardo alle emissioni dell'impianto non risultano previste nel Piano di Monitoraggio e ... sgrassanti e processi di produzione PVC o dalla dissoluzione di scorie catramose. È assolutamente ...

Giro d’Italia, Ganna nella crono di Torino va a caccia della maglia rosa Cresciuto a 150 km da qui, sulle alture del Verbano, Ganna è l’ enfant du pays chiamato a divorare gli 8600 metri di una cronometro piatta e veloce, che lancia il Giro dal Piemonte verso un’Italia che ...

