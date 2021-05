Advertising

FBiasin : - L'allenatore che non sarà l'allenatore. - La testa a #Mourinho. - Una marea di infortunati/assenti. - Il 2-6 dell… - AlfredoPedulla : #Roma-#Fonseca, rapporto finito e valutazioni anche sull’immediato. In agenda incontro con agente di #Sarri, sempre… - CinqueNews : Roma, Fonseca: «Dobbiamo giocare per difendere la maglia» - LAROMA24 : VIDEO - Fonseca: «Non sta a me parlare della Roma del futuro. Quest'anno troppe assenze nei momenti chiave» #AsRoma - CorSport : #Fonseca: “#Roma ancora in emergenza infortuni, col #Crotone #Darboe titolare” ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Fonseca

"Non c'è bisogno di chiedere nulla. Dobbiamo giocare per arrivare il più in alto possibile. Chi rappresenta ladeve giocare per vincere e difendere questa maglia". Così Pauloalla vigilia della sfida con il Crotone a chi domandava se la proprietà avesse chiesto di arrivare al 7/o posto. Poi ...Paulonon svela il suo futuro e non mettere in difficoltà il club quando gli gli viene chiesto se la squadra avrà bisogno di tre o quattro titolari per corsa Champions : 'Non posso fare questa ...PRIMAVERA ROMA SPAL CRONACA – La Roma Primavera scende oggi in campo contro la Spal alle 15. La squadra di Alberto De Rossi cercherà di riprendersi subito dopo il 2-2 contro la Juve, che ha recuperato ...Paulo Fonseca non svela il suo futuro e non mettere in difficoltà il club quando gli gli viene chiesto se la squadra avrà bisogno di tre o quattro titolari per corsa ...