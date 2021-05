Recovery Fund. Fials scrive a Fnopi: infermieri devo prescrivere farmaci e presidi. (Di sabato 8 maggio 2021) Recovery, Fials a Fnopi: infermieri al centro di nuovi modelli e presa in carico dei pazienti? Benvenga la possibilità di prescrivere farmaci e presidi. “Reti di prossimità, case della salute, ospedali di comunità e cure domiciliari a gestione infermieristica sono l’abc di questa professione sanitaria, lo scrive la Federazione (Fnopi) in una nota del 5 maggio e lo prevede la Missione 6 del Recovery Plan recapitato a Bruxelles. Ma non solo, anche noi siamo d’accordo da tempo con questo ridisegno del SSN basato sull’assistenza territoriale, che rappresenta la sanità del futuro. Accogliamo in quest’ottica la proposta di riconoscere agli infermiere il ruolo di prescrittori, al fine di rendere agile ... Leggi su cityroma (Di sabato 8 maggio 2021)al centro di nuovi modelli e presa in carico dei pazienti? Benvenga la possibilità di prere. “Reti di prossimità, case della salute, ospedali di comunità e cure domiciliari a gestionestica sono l’abc di questa professione sanitaria, lola Federazione () in una nota del 5 maggio e lo prevede la Missione 6 delPlan recapitato a Bruxelles. Ma non solo, anche noi siamo d’accordo da tempo con questo ridisegno del SSN basato sull’assistenza territoriale, che rappresenta la sanità del futuro. Accogliamo in quest’ottica la proposta di riconoscere agli infermiere il ruolo di prescrittori, al fine di rendere agile ...

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Fund Vaccini Covid, asse Draghi - Macron Depositata una petizione con 16mila firme per chiedere di accelerare l'iter per garantire, in vista dell'arrivo del Recovery Fund europeo, un'effettiva trasparenza. La Cina ha affermato che il ...

Ponte Stretto, arriva l'ok dagli esperti del Ministero. Sì al finanziamento pubblico, no al tunnel Come detto dal ministro Enrico Giovannini il ponte richiede tempo mentre le risorse del 'recovery fund vanno impegnate per opere che siano concretamente fruibili entro il 2026, tempi impossibili per ...

Recovery fund, ecco le schede progetto: in totale 2.487 pagine. Una “control room” a Chigi potrà… Il Fatto Quotidiano Quanto costa dirsi addio Il patrimonio che Bill Gates e l’ormai ex moglie Melinda si divideranno è pari alla quota del Recovery Fund che spetterà all’Italia. Da Bezos a Berlusconi e Murdoch, quando la separazione è salatissim ...

Ponte sullo Stretto, ok dagli esperti ministeriali ma dubbi sul tunnel Il Ponte sullo Stretto «s'ha da fare». Questa l'indicazione che arriva dal gruppo di lavoro del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili che in un lungo documento tira le conclusion ...

