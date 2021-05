Protezione Civile: razzo cinese cadrà tra l'1 e le 7, Italia "remota ipotesi" (Di sabato 8 maggio 2021) Si è ridotta - indica la Protezione Civile - la finestra di incertezza relativa al rientro incontrollato in atmosfera del lanciatore spaziale cinese “Lunga marcia 5B” previsto per questa notte. Al momento, le tre traiettorie che potrebbero interessare alcuni settori di nove regioni centro-meridionali Italiane si collocano tra l?1:00 di notte e le 7:30 del mattino. “Resta remota”, spiega il Dipartimento, la probabilità che uno o più frammenti possano cadere sul nostro territorio. Tuttavia il tavolo tecnico continuerà a seguire l’evolversi della situazione attraverso i dati disponibili fino all’avvenuto impatto al suolo. Il punto è stato fatto sulla base degli ultimi dati forniti dalla Agenzia Spaziale Italiana (Asi) durante il nuovo incontro del tavolo tecnico che si è aggiornato nel ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 8 maggio 2021) Si è ridotta - indica la- la finestra di incertezza relativa al rientro incontrollato in atmosfera del lanciatore spaziale“Lunga marcia 5B” previsto per questa notte. Al momento, le tre traiettorie che potrebbero interessare alcuni settori di nove regioni centro-meridionaline si collocano tra l?1:00 di notte e le 7:30 del mattino. “Resta”, spiega il Dipartimento, la probabilità che uno o più frammenti possano cadere sul nostro territorio. Tuttavia il tavolo tecnico continuerà a seguire l’evolversi della situazione attraverso i dati disponibili fino all’avvenuto impatto al suolo. Il punto è stato fatto sulla base degli ultimi dati forniti dalla Agenzia Spazialena (Asi) durante il nuovo incontro del tavolo tecnico che si è aggiornato nel ...

