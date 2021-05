Pirlo “Col Milan una partita aperta | concentrati sul campo”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 8 maggio 2021) TORINO (ITALPRESS) – “Sarà una, siamo due squadre a cui piace attaccare, pressare alti, non credo ci sarà tanto tatticismo. Tutte e due le squadre hanno voglia di imporre, di attaccare, penso che sarà una bella”. Andreanon si aspetta una sfida bloccata domani sera all’Allianz Stadium contro il, sebbene la posta in palio sia alta visto che entrambe le formazioni sono in piena corsa per un posto in Champions. Qualificazione che alla Juve però potrebbe essere sottratta dalla Uefa per la questione Superlega. “Il nostro obiettivo è guadagnarci sulla qualificazione in Champions, abbiamo solo questo in testa – ribatte– Non guardiamo al di fuori del rettangolo di gioco, siamosu quello che dobbiamo ...