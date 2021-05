Minaccia e perseguita ex convivente: 67enne di Chieti agli arresti domiciliari (Di sabato 8 maggio 2021) Minacce e continui pedinamenti nei confronti della ex convivente. Un 67enne di Chieti è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Chieti dopo la condanna in via definitiva alla pena di 2 ... Leggi su chietitoday (Di sabato 8 maggio 2021) Minacce e continui pedinamenti nei confronti della ex. Undiè stato arrestato dagenti della squadra mobile didopo la condanna in via definitiva alla pena di 2 ...

Ultime Notizie dalla rete : Minaccia perseguita Minaccia e perseguita ex convivente: 67enne di Chieti agli arresti domiciliari Un 67enne di Chieti è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Chieti dopo la condanna in via definitiva alla pena di 2 anni e 7 mesi per i reati di minaccia e atti persecutori nei ...

Minaccia e perseguita ex convivente: 67enne di Chieti agli arresti domiciliari ChietiToday Chieti, minaccia e perseguita l’ex convivente: arrestato pregiudicato I fatti risalgono al 2015 quando l’uomo aveva posto in essere costanti minacce, anche con armi da taglio, e continui pedinamenti CHIETI – Gli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Chieti hanno ...

Non accetta fine del matrimonio, perseguita l’ex moglie con minacce La donna ha sporto ripetute querele Il personale della Squadra Mobile della Questura di Ancona, ha dato esecuzione, a carico di un quarantenne, alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ...

