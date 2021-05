Malore o distrazione | il ciclista cade e travolge anche l' amico | entrambi in condizioni serie

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Malore distrazione

corriereadriatico.it

MONTE SAN GIUSTO - Pochi attimi, il contatto, la caduta, rovinosa, sull'asfalto rovente della tarda mattinata. Una, un, ancora non è chiara la causa dell' incidente che ha visto coinvolti due ciclisti che, intorno alle 11.15 di questa mattina, stavano percorrendo come tante altre volte contrada ...Secondo le prime ricostruzioni, la studentessa potrebbe aver accusato un colpo di sonno improvviso, uno una. Elisa faceva parte del Comitato di Bassano del Grappa della Croce ...MONTE SAN GIUSTO - Pochi attimi, il contatto, la caduta, rovinosa, sull’asfalto rovente della tarda mattinata. Una distrazione, un malore, ancora non è chiara la ...Ci vorrà tempo: mesi, poi anni di sperimentazioni. Test in viale Abruzzi. Progetto «Tech Bus» con Politecnico, Vodafone e Ibm. Il sistema sarà molto utile anche in caso di malore dell’autista ...