LIVE Venezia-Schio 0-0 | A1 basket femminile in DIRETTA | inizia gara-2 della finale scudetto al Taliercio!

(Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-3 Assist di Fagbenle per Petronyte. 0-3 Dentro il libero aggiuntivo. 0-2 GRUDA! La francese apre il match con un potenziale gioco da tre, canestro con fallo subito da Penna. SI PARTE! PALLA A DUE! 19.00 I QUINTETTI,: Carangelo, Howard, Petronyte, Fagbenle, Penna;: Mestdagh, Gruda, Andrè, Dotto, Harmon. 18.54: Andrè, Cinili, Crippa, De Pretto, Dotto (C), Gruda, Harmon, Keys, Mestdagh, Sottana. Coach: Pierre Vincent. 18.52: Attura, Bestagno (C), Carangelo, Fagbenle, Howard, Meldere, Natali, Pan, Penna, Petronyte. Coach: Giampiero Ticchi. 18.50 Dieci minuti alla palla a due del secondo atto. 18.45 Questi gli arbitri del match: Silvia Marziali, ...

mkokwuc : Live Stream of Ponte delle Guglie Venice - View from Hotel Filù Venezia ...

La partita Cittadella - Venezia di Lunedì 10 maggio 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 38° giornata di Serie B ...