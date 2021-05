LIVE Berrettini-Ruud 1-2, Masters 1000 Madrid in DIRETTA: equilibrio in avvio di match (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2. Senza problemi Berrettini tiene la battuta e mantiene il primo set in estremo equilibrio. 40-0 Ace al centro che lascia fermo Ruud. 30-0 Attacca Berrettini con il dritto cambiando marcia e poi chiude con il contropiede. 15-0 Splendido angolo trovato con il dritto dopo una seconda di servizio molto carica. 1-2. Senza rischiare il norvegese tiene il suo turno di battuta a 15. Il giocatore di Oslo è molto solido e complicato da scardinare in risposta. 40-15 Trova l’incrocio delle righe con la prima di servizio Ruud. 30-15 Rovescio a mezz’aria di Berrettini che permette a Ruud di girarsi sul dritto e di chiudere agevolmente il punto. 15-15 Errore piuttosto inusuale da parte di ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-2. Senza problemitiene la battuta e mantiene il primo set in estremo. 40-0 Ace al centro che lascia fermo. 30-0 Attaccacon il dritto cambiando marcia e poi chiude con il contropiede. 15-0 Splendido angolo trovato con il dritto dopo una seconda di servizio molto carica. 1-2. Senza rischiare il norvegese tiene il suo turno di battuta a 15. Il giocatore di Oslo è molto solido e complicato da scardinare in risposta. 40-15 Trova l’incrocio delle righe con la prima di servizio. 30-15 Rovescio a mezz’aria diche permette adi girarsi sul dritto e di chiudere agevolmente il punto. 15-15 Errore piuttosto inusuale da parte di ...

