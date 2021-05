Le liti nel M5S sono la fine della politica affidata al web. Una proposta (Di sabato 8 maggio 2021) La vicenda del contrasto all’interno del Movimento 5 Stelle è solo apparentemente una “lite fra comari”. Si tratta piuttosto di un problema dovuto a un mancato adempimento costituzionale, in particolare quanto previsto dall’art. 49 cost. Andiamo per ordine. Tutto ha inizio con la decisione del senatore Crimi, proclamatosi di fatto ma non di diritto capo politico del Movimento, di espellere una consigliera sarda perché colpevole di condotte contrarie al Movimento, senza però specificare quali fossero e senza una contestazione preventiva. Contro il provvedimento di espulsione la consigliera ricorre al Tribunale di Cagliari, il quale, preso atto dell’assenza di un rappresentante legale del Movimento (a seguito del cambio di statuto), provvede a nominare un curatore speciale, che dovrà rappresentare in giudizio il Movimento nella udienza di merito che si terrà a luglio. ... Leggi su formiche (Di sabato 8 maggio 2021) La vicenda del contrasto all’interno del Movimento 5 Stelle è solo apparentemente una “lite fra comari”. Si tratta piuttosto di un problema dovuto a un mancato adempimento costituzionale, in particolare quanto previsto dall’art. 49 cost. Andiamo per ordine. Tutto ha inizio con la decisione del senatore Crimi, proclamatosi di fatto ma non di diritto capo poco del Movimento, di espellere una consigliera sarda perché colpevole di condotte contrarie al Movimento, senza però specificare quali fossero e senza una contestazione preventiva. Contro il provvedimento di espulsione la consigliera ricorre al Tribunale di Cagliari, il quale, preso atto dell’assenza di un rappresentante legale del Movimento (a seguito del cambio di statuto), provvede a nominare un curatore speciale, che dovrà rappresentare in giudizio il Movimento nella udienza di merito che si terrà a luglio. ...

Advertising

DirkSoave : @GrazianoMereu @gcamp269 @teoxandra La ragazza quanto avrà, 20 anni? Da più di un anno vengono bombardati da allarm… - Pablo516569 : @Corriere Quando fate la legge per fare in modo che i millesimi dei condòmini ghey valgano almeno il doppio? Così… - ForzaGiorgia2 : @EnricoLetta @gaiatortora ...gli operai continuano a morire sul posto di lavoro ...i poveri aumentano....i morti ne… - MarcelloDelfin1 : Io ti picchierò per ogni tua vigliaccheria ma per quelle liti morirò di nostalgia tu sarai di casa nel mio cuore e… - angelo_ra_ : @ita789kid @GioSallusti @matteosalvinimi Si fanno i dispetti come all'asilo, che strazio! Già mi immagino le liti n… -