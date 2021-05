L' alpinista Kami Rita sull' Everest per la 25esima volta | è record

Advertising

L'nepaleseRita Sherpa ha raggiunto per la 25esima volta la vetta dell'Everest, battendo il suo precedente record sul numero di scalate della cima più alta al mondo con i suoi 8.848 metri ...Kami Rita Sherpa ha confermato e migliorato il suo record: con la salita di oggi è stato 25 volte in cima all’Everest. Guida esperta dell’agenzia Seven Summit Treks, Kami Rita Sherpa è salito per la p ...CHENNAI. In questi giorni il campo base dell’Everest è tutto un concerto di colpi di tosse. “C’è gente che tossisce ovunque”, dice Lukas Furtenbach, leader dell’agenzia Furtenbach Adventures che organ ...