Interruzione idrica | tutti i Comuni sanniti interessati | orari e info

(Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Non c’è solo la città di Benevento nel piano d’emergenza illustrato oggi a Palazzo Mosti da Domenico Russo, Presidente della Gesesa spa, in vista delle 24 ore di blackout idrico, che consentiranno di aumentare la portata sulla condotta Torano Biferno. A rientrare in questo piano ci sono anche idi Frasso Telesino, Melizzano, Ponte, Telese Terme e Torrecuso. Frasso Telesino: si cercherà di sopperire all’emergenza, aumentando, nelle 24 ore della durata della stessa, l’alimentazione da adduzione ramo Alto Calore che andrà a rimpinguare i volumi di compenso dei serbatoi di testa principali. In caso di eventuale prolungarsi dell’emergenza o di eventuali imprevisti dovuti a consumi anomali e/o riduzione della fornitura di Alto Calore si valuterà esclusivamente la chiusura notturna dalle ore 23:00 del giorno 11 maggio fino alle ...

Benevento .e stop alle scuole martedì prossimo per gli interventi necessari a realizzare l'aumento della portataalla città di Benevento. Questa mattina a Palazzo mosti, in una ...... Telese Terme e Torrecuso secondo le indicazioni di massima di seguito elencate: Zona Capodimonte IACP e intero quartiere, compresa zona di Ponte Valentino fino a contrada Faieta:...Benevento – Presentato oggi a Palazzo Mosti il piano d’emergenza che interesserà la città di Benevento e altri 13 Comuni del Sannio in vista della sospensione idrica di 24 ore, necessario per consenti ...Problemi idrici martedì 12 maggio non solo a Benevento, ma anche in alcuni comuni della provincia. A Frasso Telesino, che è alimentato principalmente da risorse idriche addotte dall’adduzione del Bife ...