Inter-Sampdoria, l'accoglienza dei tifosi all'arrivo del pullman nerazzurro (VIDEO)

L'Inter è campione d'Italia da una settimana e i tifosi hanno ancora una voglia matta di festeggiare la conquista del diciannovesimo Scudetto. Il match della trentacinquesima giornata di Serie A contro la Sampdoria sarà l'occasione per celebrare l'importante traguardo raggiunto dagli uomini di Antonio Conte, tant'è che i sostenitori nerazzurri si sono recati in massi fuori dallo stadio Giuseppe Meazza per accogliere il pullman della società. Tra cori, fumogeni e striscioni la festa dell'Inter e dei suoi tifosi è soltanto all'inizio.

