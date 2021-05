Inter-Sampdoria, Conte: “Gioia immensa per tutti” (Di sabato 8 maggio 2021) Antonio Conte nel post partita di Inter-Sampdoria, match della 35a giornata della Serie A L’allenatore dell’Inter Antonio Conte, al termine del match vinto per 5 a 1 contro la Sampdoria, e valevole per la sedicesima giornata del girone di ritorno della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di Sky Sport. Ci racconta le emozioni di oggi? Che soddisfazione c’è nel tornare campioni d’Italia? “immensa, per i calciatori e tutti quelli che hanno contribuito ad arrivare a questo traguardo. Dopo 11 anni c’era voglia di festeggiare nostra e dei tifosi che hanno aspettato troppo. Siamo Contenti di regalare questa Gioia e soddisfazione, continuando a fare cose eccezionali. Con la Samp ... Leggi su intermagazine (Di sabato 8 maggio 2021) Antonionel post partita di, match della 35a giornata della Serie A L’allenatore dell’Antonio, al termine del match vinto per 5 a 1 contro la, e valevole per la sedicesima giornata del girone di ritorno della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di Sky Sport. Ci racconta le emozioni di oggi? Che soddisfazione c’è nel tornare campioni d’Italia? “, per i calciatori equelli che hanno contribuito ad arrivare a questo traguardo. Dopo 11 anni c’era voglia di festeggiare nostra e dei tifosi che hanno aspettato troppo. Siamonti di regalare questae soddisfazione, continuando a fare cose eccezionali. Con la Samp ...

