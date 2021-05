India: la Pfizer ritira il suo vaccino dopo la richiesta dell’India di uno studio locale sulla sicurezza e sull’immunogenicità (Di sabato 8 maggio 2021) Pfizer Inc ha dichiarato venerdì di aver ritirato una domanda di autorizzazione all’uso di emergenza del suo vaccino COVID-19 in India, dopo aver fallito nel soddisfare la richiesta del regolatore dei farmaci per uno studio locale sulla sicurezza e sull’immunogenicità La decisione significa che il vaccino non sarà disponibile per la vendita nei due paesi più popolosi del mondo, India e Cina, nel prossimo futuro. Entrambi i paesi stanno conducendo le loro campagne di immunizzazione utilizzando altri prodotti. A differenza di altre società che conducono piccoli studi in India per vaccini sviluppati all’estero, la Pfizer aveva chiesto ... Leggi su cityroma (Di sabato 8 maggio 2021)Inc ha dichiarato venerdì di averto una domanda di autorizzazione all’uso di emergenza del suoCOVID-19 inaver fallito nel soddisfare ladel regolatore dei farmaci per unoLa decisione significa che ilnon sarà disponibile per la vendita nei due paesi più popolosi del mondo,e Cina, nel prossimo futuro. Entrambi i paesi stanno conducendo le loro campagne di immunizzazione utilizzando altri prodotti. A differenza di altre società che conducono piccoli studi inper vaccini sviluppati all’estero, laaveva chiesto ...

