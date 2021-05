Il pronostico di Chievo-Ascoli | 38a giornata di Serie B

(Di sabato 8 maggio 2021) Lunedì 10 maggio andrà in scena l’ultimadiB. Il campionato ha ancora tanti verdetti da raccontare, con gli ultimi 90 minuti della stagione regolare che promettono spettacolo. A Verona ildi Aglietti ospiterà l’, che dopo una strepitosa rimonta ha raggiunto la salvezza matematica con unadi anticipo. Clivensi che invece devono proteggere la qualificazione ai play off. Di seguito ildi. COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA? Lache chiude il campionato diB è molto più importante per ilVerona che per l’. Infatti i clivensi devono vincere a tutti i costi, per mantenere la posizione in ...

...i colori della squadra friulana del 2011 al 2012 fino a quando non è passato tra le fila del:... QUOTE EBenchè quella ligure sia squadra in buona condizione, pure è agli azzurri che va ...... pronta ad approfittare di eventuali passi falsi di Spal,o Brescia per partecipare agli ... QUOTE EPer chi vorrà scommettere sulla sfida tra Lecce e Reggina , le quote del bookmaker ...Come da pronostico, il Chievo passa a Chiavari (1-3) sul campo del fanalino di coda Entella e resta in piena corsa per i playoff. "Il.Come vedere Ascoli-Cittadella in diretta tv e streaming. Ascoli-Cittadella è in programma venerdì alle 14:00 allo stadio “Del Duca” di Ascoli. Ascoli-Cittadella è una partita della trentasettesima gio ...