Il lutto al tempo dei social (Di sabato 8 maggio 2021) Mi rendo conto che la mia assiduità con la pagina dei necrologi del Corriere della Sera possa sembrare sospetta, ma l'annuncio pubblicato martedì 4 maggio è di una tale lancinante bellezza da oscurare le brutture del mondo, le polemiche su Fedez e gli assembramenti interisti, e farci guardare le cose che contano nella vita, a cominciare dalla morte. Ne trascrivo di seguito il testo nella speranza di fare cosa gradita all'estensore e alle persone citate: "Paolo d'Amico nel suo ottantasettesimo anno di vita ricorda con immutato rimpianto chi più gli diede affetto, amicizia, insegnamenti: la moglie Lelia Pozzi, il papà Guido d'Amico, la nonna Gina Raina, l'ing. Tullio Afferni, il prof. Paolo Beonio Brocchieri, il prof. Attilio Camoriano, l'avv. Michele De Francesco, i signori Marisa e Efrem La Fleur, i signori Andreina e Carlo Pozzi, il dott. Giancarlo Taverna – Milano, 4 maggio 2021".

Il lutto al tempo dei social Come piramidi virtuali che raccolgono ricordi e testimonianze, i social rappresentano la terribile bellezza della morte nell'epoca digitale. Sullo sfondo, le pagine di necrologi sul giornale ...

