Ginnastica ritmica, Farfalle seconde in Coppa del Mondo! L’Italia conquista il podio all-around (Di sabato 8 maggio 2021) Le Farfalle hanno ripreso a volare dopo oltre un anno e mezzo di assenza dalle pedane a causa dell’emergenza sanitaria. Le azzurre si sono esaltate in occasione della terza tappa della Coppa del Mondo 2021 di Ginnastica ritmica e L’Italia festeggia uno spettacolare secondo posto nel concorso generale (unica prova inserita nel programma olimpico per quanto concerne i gruppi. Dopo l’ottimo esordio di ieri a Baku (Azerbaijan), con il 43.700 ottenuto grazie all’esercizio con le cinque palle, oggi le ragazze di Emanuela Maccarani si sono ripetute distinguendosi nell’esercizio misto (tre cerchi e quattro clavette sulle note di “Tree of life suite”). Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Martina Santandrea, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Laura Paris sono state premiate col punteggio di 40.550 (31.800 la ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) Lehanno ripreso a volare dopo oltre un anno e mezzo di assenza dalle pedane a causa dell’emergenza sanitaria. Le azzurre si sono esaltate in occasione della terza tappa delladel Mondo 2021 difesteggia uno spettacolare secondo posto nel concorso generale (unica prova inserita nel programma olimpico per quanto concerne i gruppi. Dopo l’ottimo esordio di ieri a Baku (Azerbaijan), con il 43.700 ottenuto grazie all’esercizio con le cinque palle, oggi le ragazze di Emanuela Maccarani si sono ripetute distinguendosi nell’esercizio misto (tre cerchi e quattro clavette sulle note di “Tree of life suite”). Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Martina Santandrea, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Laura Paris sono state premiate col punteggio di 40.550 (31.800 la ...

