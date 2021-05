F1 | Lando Norris infuriato con Mazepin | “Sono indietro per colpa sua! Mi rallenta | potevo essere 5°”

(Di sabato 8 maggio 2021)si è dovuto accontentare del nono posto nelle qualifiche del GP di Spagna 2021, quarta tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Barcellona. Il pilota della McLaren sarà dunque chiamato a una difficile rimonta dalla quinta fila nella gara di domani, ma si è lamentato con Nikita, il quale lo ha ostacolato nel Q2: “Mi sento come se questo mi sia costato l’intera qualifica oggi – ha spiegatoa RaceFans – la macchina era buona. Sento che non ho fatto un cattivo lavoro. Ho solo avuto uno che mi hato molto, il che significa che ho dovuto usare il mio secondo set di gomme”. Il britannico ha proseguito: “Quando si è divisi da millesimi di secondo, vuoi avere l’opportunità di migliorare e non puoi fare errori. Quando c’è un episodio del genere e hai solo un set ...

- Marya588 : Mazepin hai dato il tuo meglio anche oggi. Ecco il motivo del l'investigatione di Lando Norris

Molto bene anche la Alpine con il quinto posto di Esteban Ocon, a seguire la seconda Rossa di Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Sergio Perez,e Fernando Alonso. Rivivi le emozioni delle ...... è stato sanzionato dalla direzione gara per aver ostacolatonel corso del Q1. Mazepin ha rimediato tre posizioni di penalità in griglia. Di fatto una sanzione 'non afflittiva', visto il ...Lando Norris si è dovuto accontentare del nono posto nelle qualifiche del GP di Spagna 2021, quarta tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Barcellona. Il pilota della McLaren sarà dunqu ...I guai non vengono mai da soli e Nikita Mazepin ne sa qualcosa. Il pilota russo della Haas, ultimo nelle qualifiche del GP di Spagna (quarto round del Mondiale 2021 di F1) è stato sanzionato dalla Rac ...