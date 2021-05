Europa e India rilanciano il negoziato per un accordo sul commercio (Di domenica 9 maggio 2021) L'Ue e l'India riprenderanno i negoziati su un accordo commerciale di libero scambio, che erano già cominciati nel 2007 ma si erano poi interrotti nel 2013, e lanceranno altri due negoziati, da condurre parallelamente, per accordi sulla protezione degli investimenti e sulla tutela delle indicazioni geografiche. È uno dei più importanti risultati del vertice Ue-India, svoltosi oggi a Porto, in Portogallo, nel formato di una riunione in presenza dei capi di Stato e di governo dei Ventisette, con il primo ministro Indiano Narendra Modi collegato in videoconferenza."Innanzitutto - ha riferito la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante la conferenza stampa al termine del vertice - abbiamo assicurato al primo ministro Modi che l'Unione europea è saldamente al fianco dell'India in ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 9 maggio 2021) L'Ue e l'riprenderanno i negoziati su uncommerciale di libero scambio, che erano già cominciati nel 2007 ma si erano poi interrotti nel 2013, e lanceranno altri due negoziati, da condurre parallelamente, per accordi sulla protezione degli investimenti e sulla tutela delle indicazioni geografiche. È uno dei più importanti risultati del vertice Ue-, svoltosi oggi a Porto, in Portogallo, nel formato di una riunione in presenza dei capi di Stato e di governo dei Ventisette, con il primo ministrono Narendra Modi collegato in videoconferenza."Innanzitutto - ha riferito la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante la conferenza stampa al termine del vertice - abbiamo assicurato al primo ministro Modi che l'Unione europea è saldamente al fianco dell'in ...

